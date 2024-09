Promozione: tutte e quattro hanno colto successi tonificanti in coppa. Comacchiese, Centese, Mesola e Consandolo. Il debutto stagionale al momento giusto

D’accordo, la Coppa non scalda i cuori, ma è il primo obiettivo ufficiale e nessuno ci sta a perdere. Soprattutto nelle stracittadine, come quella andata in scena a Cento, con i padroni di casa che hanno vinto ma hanno dovuto sudare le classiche sette camicie per aver ragione dei "cugini". "Abbiamo sofferto alcune caratteristiche del Casumaro – sostiene Ciro Di Ruocco, allenatore biancoceleste – La vittoria (2-1) è meritata più per le occasioni costruite che per il gioco espresso. Mi piace valorizzare la prestazione dei tanti nuovi acquisti, tutti si sono amalgamati con il gruppo storico. Abbiamo vinto in rimonta, dando prova di carattere. Abbiamo imboccato la strada giusta, sebbene ci sia ancora molto da lavorare". Domenica il tecnico della Centese avrà la controprova, ricevendo a Cento proprio il Casumaro nella prima di campionato. Pessime indicazioni per la Portuense, che ha retto solo un tempo ad Argenta nel derby con il Consandolo. Era andata in vantaggio nel finale della prima frazione con una bella incornata di Sovrani, ma nella ripresa è crollata sotto i colpi degli ex Colombani e Liri.

"Abbiamo disputato un ottimo secondo tempo – è l’analisi del presidente rossoblù Luigi Maggi – dopo che nel finale di primo tempo abbiamo preso il solito gol su calcio piazzato. E’ una vittoria che fa ben sperare per il campionato, domenica prossima a Castenaso". Bomber Badjie non sarà recuperato, Cesano sarà della compagnia, mentre tra i rossoneri dovrebbero essere a disposizione gran parte degli assenti per l’esordio con il Trebbo. Vittoria arrivata nei minuti finali firmata dai nuovi acquisti Neffati e Pàttaro per il Mesola, che si impone con il più classico dei risultati sulla X Martiri. "La formazione ospite si è difesa bene – è il racconto del direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – comunque abbiamo sempre avuto il pallino del gioco. Sono soddisfatto del gioco espresso, era una partita bloccata, stappata da un gran gol di Neffati".

Comacchiese a valanga, che cala il tris a Masi Torello, tra cui una doppietta dell’ex Gherlinzoni. "Il risultato poteva essere più ampio – sottolinea Luigi Candeloro – ho visto buone cose per oltre un’ora, siamo calati un po’ nel finale, ma ci sta. Come prima prova ufficiale mi ritengo contento".

Franco Vanini