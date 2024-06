Quasi 500 i tifosi in Campania. Polverizzati i mille biglietti gratuiti per seguire la partita sul maxi schermo allo stadio dei Marmi. La Curva Nord del Vigorito si tinge d’azzurro

E’ arrivata la grande notte. La semifinale di ritorno dei playoff Benevento-Carrarese si giocherà davanti a circa 9000 spettatori. Lo stadio “Ciro Vigorito” ha già battuto il record di presenze stagionali ma in quest’ultima giornata a disposizione c’è la possibilità di incrementare ancora il numero di tifosi giallorossi che in questi giorni si sono sottoposti a lunghe file per acquistare il prezioso tagliando. La vendita ai supporter della Carrarese, che verranno collocati nel settore Curva Nord, si è conclusa, invece, ieri alle ore 19 ed è andata anch’essa a gonfie vele con la vendita di 484 biglietti.

Tutta Carrara, o quasi, si fermerà dalle ore 21 in poi per assistere al match e tifare la squadra azzurra. I 990 posti (più 16 riservati ai disabili) disponibili in tribuna per vedere la gara gratuitamente sul maxischermo allestito dal comune di Carrara allo stadio dei Marmi si sono esauriti in pochissimo tempo nel pomeriggio di ieri e di conseguenza la biglietteria stamani non riaprirà. L’invito ai tifosi è di recarsi allo stadio solo se muniti del tagliando d’ingresso viste le disposizioni in materia di sicurezza e data la capienza limitata della tribuna. I cancelli apriranno alle ore 19,30. Non sarà difficile, comunque, per chi è rimasto senza biglietto in uno dei tanti locali cittadini che trasmetteranno l’evento.

La riunione del GOS di Benevento ha definito il piano sicurezza traffico straordinario della zona antistante lo stadio Vigorito. Dalle ore 17.00 ci sarà la chiusura alle auto ed ai pedoni di un tratto di via Santa Colomba, da via Vitelli fino al piazzale di via Vitelli. Dalle ore 16.00 ci sarà il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il lato dei civici dispari di via Santa Colomba lungo lo stesso tratto. E’ stata disposta, infine, anche la momentanea sospensione della circolazione veicolare in via Avellino dove transiteranno i tifosi ospiti.

Gianluca Bondielli