Robur: Magrini oltre la Castiglionese: "Contratto? Presto sistemeremo tutto"

Da una parte il presente, la partita con la Castiglionese; dall’altra il futuro, l’interrogativo se Lamberto Magrini (nella foto) rimarrà sulla panchina bianconera. "Nonostante le voci circolate sono tranquillo – ha commentato il mister –, so quello che voglio e so quello che vuole la società. Non ci sono mai stati problemi, c’è solo da limare alcuni aspetti del contratto, approfondire l’impostazione che gli va data in caso di vittoria: domani con i direttori sistemeremo tutto, poi sarà la società a ufficializzare il rinnovo".

Nei giorni scorsi si è parlato di un interesse del Livorno. "Quando un tecnico fa bene può suscitare interesse e poi io ho quasi sempre allenato in Toscana – ha spiegato il mister –. Qualcosa c’è, ma la mia priorità e il Siena, per me la priorità è sempre il club in cui lavoro. Qua mi trovo bene, in tutto, con la società, con la città, con la piazza. Difficile immaginare un’annata migliore: non perdere per trenta giornate, non mi era mai capitato in carriera. Abbiamo tenuto un ruolino importante e mi auguro che sarà così anche il prossimo campionato: io mi assumo la responsabilità, se rimango è per vincerlo". Intanto iniziano già a circolare nomi di possibili giocatori in arrivo, come il portiere della Pianese Andrea De Fazio, classe 2004.

"Per le varie operazioni io e i direttori lavoriamo insieme – ha affermato Magrini –, e non sono ancora usciti nomi specifici. Il mio portiere ce l’ho. E’ ovvio che il direttore si stia già adoperando per portare ragazzi giovani che hanno avuto un buon rendimento. Il tempo c’è e sono convinto che lavorando bene ci potremo togliere delle belle soddisfazioni. Altrimenti non accetterei di rimanere. Con la società e il presidente l’idea è quella di costruire una stagione importante". Il campionato 2023/24, però, non è ancora finito e questo pomeriggio la Robur affronterà la Castiglionese. "Sarà una partita complicata – le parole del tecnico –: nel girone di andata ci misero in difficoltà. Oggi vorranno provare a essere l’unica squadra a batterci e possono farlo senza problemi di classifica o obiettivi da centrare. Dovremo arrivare alla sfida preparati, anche mentalmente: sarà un’altra prova di maturità. I festeggiamenti ci stanno, ma in campo dobbiamo comunque dare tutto, anche l’ultima goccia di sudore, per mantenere l’imbattibilità e onorare la maglia". Il Siena potrebbe aver giocato domenica scorsa l’ultima sua partita al Berni. "Ringraziamo il Badesse e il Monteriggioni per la disponibilità – ha chiuso Magrini – anche se il campo non era eccezionale, la società si è sempre adoperata a curarlo e renderlo il migliore possibile".