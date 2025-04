Sangiovannese. Il punto con il Livorno cambia poco la classifica. Deri. “Ci aspettano due incontri decisivi”

Arezzo, 18 aprile 2025 – Si è conclusa con un finale al cardiopalma la sfida tra Sangiovannese e Livorno valevole per la 32esima giornata della Serie D Girone E, che si è giocata ieri. Una partita che sembrava ormai persa è stata recuperata tra l'88' ed il 90' da parte dei ragazzi di Deri prima con l'autogol di Fancelli e poi con l'eurogol siglato da Della Spoletina, evitando così agli azzurri la seconda sconfitta consecutiva dopo quella patita domenica scorsa a Seravezza. Un punto, quello ottenuto dal Sangiovannese, che cambia poco e nulla la situazione in classifica che continua ad essere precaria, nonostante le sconfitte del Figline e della Terranuova Traiana. A due giornate dalla conclusione della stagione, la situazione afferma che la Sangiovannese è 15esima a 36 punti e a-2 dalla salvezza diretta( occupata dal Montevarchi che dovrà recuperare la propria partita sabato contro il Grosseto) ea +2 dalla retrocessione diretta in Eccellenza.

"E' stata una partita vera, giocata contro una grandissima squadra e che siamo riusciti con i cambi e la voglia di recuperare nel finale - ha detto mister Deri - Nel totale però sappiamo che dobbiamo dare di più per ottenere i tre punti e che ora la stessa voglia che ho visto da chi è subentrato devono avercela tutti. Ci aspettano due incontri decisivi e qualsiasi sia la situazione finale dobbiamo dare il nostro meglio per concludere bene." "Abbiamo giocato una partita a due facce - ha affermato mister Indiani - Nonostante il fatturato ci siamo comportati bene per quasi tutta la partita, poi alla lunga quelli che hanno giocato poco ne hanno risentito. Purtroppo non abbiamo portato a casa i tre punti ma il tutto non significa che siamo già in vacanza, perché sia ​​contro la Flaminia che oggi abbiamo compiuto una prestazione di livello".