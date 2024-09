Seconda categoria, il punto dell’allenatore della Vadese Orazi. "Con Gentili Piandimeleto ai vertici. Bel colpo di Macerata a Carpegna»

Nell’ultimo weekend ha preso il via anche il campionato di Seconda categoria. Due i gironi che annoverano le compagini della provincia di Pesaro-Urbino.

Girone A. Nel girone che raggruppa prevalentemente le squadre dell’entroterra si sono registrate ben 7 vittorie di cui ben 5 dalle viaggianti. Ha prevalso in cinque casi il risultato all’inglese (2-0). È partita con il piede giusto la Vis Canavaccio che è riuscita a riportare a casa i tre punti da un campo ostico com’è quello di Cantiano.

Il commento. L’analisi sul campionato e sulla giornata è di Stefano Orazi allenatore della Vadese subito vincente al debutto sul campo della Frontonese: "Il campionato appena iniziato è quest’ anno sicuramente di ottimo livello – dice mister Orazi – con tante squadre attrezzate per lottare per il primo posto e per la zona playoff. Quasi tutte le squadre si sono rinforzate in estate, ci sono stati tanti cambi negli organici e per questo c’è chi stenterà un pochino nelle prime partite, poi una volta trovata l’amalgama tra nuovi e vecchi, arriveranno i risultati. Quindi non devono sorprendere i primi risultati. Domenica c’è stato l’ottimo ‘colpo’ del Macerata Feltria a Carpegna e l’importante vittoria del Piandimeleto che ha costruito un’ottima squadra e che come valore aggiunto ha Monaldi, uno da anni tra i migliori della categoria: con il rientro di Gentili lotterà a mio avviso per le posizioni di vertice. Riguardo noi della Vadese, abbiamo centrato una buona vittoria contro un ottimo Frontone ben messo in campo da Scardacchi".

Girone B. Qui militano le società vicino alla costa. Sono cinque le quadre che hanno esordito con una vittoria. Anche in questo caso il fattore campo è ‘saltato’ considerando che di 5 squadre ben 4 hanno colto il successo in trasferta. Rotonda (0-4) la vittoria esterna del Villa Ceccolini di mister Committante sul campo dell’Hellas Pesaro, in luce Tonucci autore di una doppietta. A proposito di marcature, c’è anche la doppietta di Nicolò Rossi del Real Mombaroccio (il primo gol l’ha segnato dopo 1 minuto dall’entrata in campo al 55’ e il secondo al 90’) sul campo dell’Arzilla (0-3). Non sono invece stati utili per il risultato i due gol di Esposti della Marottese Arcobaleno sconfitta in casa dal Pontesasso (2-3). Sono valsi i tre punti i due gol di Gambelli dell’O.Cuccurano nel match di Piandirose (2-4). L’altra doppietta è stata di Ambrogiani giocatore dell’A.River Urbinelli (2 a 1 contro la V.F. Adriatico). La squadra della settimana (A e B). 1) Mancioli (Le Pole), 2)Tallarini (V.S.Sisto), 3) Bartoli (Durantina S.Cecilia), 4) Girolametti (Pontesasso), 5)Brisigotti (Piandimeleto), 6) Biagioli (Della Rovere), 7) Gambelli (O.Cuccurano), 8) Leonardi (Real Mombaroccio) 9) Ambrogiani (A.River Urbinelli), 10)Tonucci (Villaa Ceccolini), 11) Bravi (Vadese). All.Omiccioli (Vis Canavaccio).

Amedeo Pisciolini