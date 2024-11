Seconda categoria Olimpia e Avis, prove di fuga

Nel girone A di Seconda categoria si registra un tentativo di fuga. Ad abbozzarlo, le due capolista Olimpia Macerata Feltria e Avis Sassocorvaro che sono state in grado di vincere tutte e sette le partite fin qui giocate, collezionando 21 punti. La distanza tra loro due e le principali inseguitrici (Valfoglia Tavoleto e Casinina) è di 7 punti. Passando nelle zone della bassa classifica due le compagini con 2 punti a testa: la Santangiolese e il Montelabbate.

I numeri. Se le prime due hanno sempre vinto, le ultime due non hanno ancora gioito per il successo. Più gol di tutti gli ha segnati l’Olimpia Macerata Feltria (17), invece la difesa più ermetica è quella dell’Avis Sassocorvaro (1).

Il Recupero della partita dell’altra sera in notturna Pole Calcio- Piandimeleto relativa alla 7ªgiornata di andata del campionato di Seconda Categoria, non disputata sabato 2 novembre causa lutto e come accordi societari è finita a 1 a1. Si è giocato ad Acqualagna. Ha aperto le marcature il Piandimeleto con Gabellini (al 43’ pt), ha pareggiato poi su calcio di rigore Marini (al 22’ st ). Ora in classifica generale il Piandimeleto sale a 9 punti e Le Pole a 8.

I bomber del girone A. 5 reti: Mirco Politi (Olimpia Macerata Feltria), 4 reti: Alberto Saltarelli (Olimpia Macerata Feltria), Alhadji Niang (Tavoleto). 3 reti: Luca Carloni (vis Canavaccio), Luca Gianotti (Avis Sassocorvaro), Davide Gabellini (Casinina), Kevin Saparaventi (Durantina Santa Cecilia), Klaudio Likaxhiu (Montelabbate), Mario Romano (Montelabbate), Nicolas Gabellini (Piandimeleto), Diego Del Gallo (Vigor San Sisto), Alessio Brugnettini (Vigor San Sisto), Francesco Rossi (Olimpia Macerata Feltria). Seguono con 2 reti a testa ben 25 calciatori.

Nel girone B la settima è stata la giornata del ‘cinque’, nel senso che il Pontesasso ha battuto il Fortuna Fano per 5 a 1, il Marotta Moroso Mondolfo ha vinto sul campo del Real Mombaroccio per 3-5 e il Della Rovere sul terreno dell’Hellas Pesaro per 0-5. Più assottigliata rispetto al girone A la classifica generale. A guidarla con 15 punti è il Marotta Maroso Mondolfo, ad inseguire a quota 14 tre squadre: il Villa Ceccolini, L’Atletico River Urbinelli e il Cuccurano. A scendere, all’ultimo posto per il momento è posizionata la Marottese Arcobaleno (1 punto).

I numeri. La Marottese Maroso Mondolfo è l’unica imbattuta del girone, la Marottese Arcobaleno l’unica a non aver ancora raccolto i 3 punti, quelli della vittoria. La capolista ha segnato più gol di tutti (14). La differenza tra i due poli della classifica è di 14 punti.

I bomber del girone B. 6 reti: Luca Ambrogiani (Atletico Urbinelli), Eros Paniconi (Marotta Mondolfo), 4 reti: Nicolò Rossi (Real Mombaroccio), Michael Sabatinelli (Cuccurano), Ardit Basha (Ies Santa veneranda), Omar Elkheir (Della Rovere), Antonio Tedesco (Atletico Urbinelli). 3 reti: Luigi Bellucci (Villa Ceccolini), Filippo Fratoni (Marotta Mondolfo), Andrea Manna (Isola di Fano), Lorenzo Lucciarini (Hellas Pesaro), Matteo Barbaresi (Della Rovere), Mattia Campanelli (Arzilla). Seguono con 2 reti a testa 26 calciatori.

La squadra della settimana (A e B): 1)Ciavaglia (Piandirose), 2)Vimarelli (Vis Canavaccio), 3) Brunetti (Isola di Fano), 4)Cruciani R. (Carpegnja), 5)Dieghi (Tavoleto), 6)Guidi (Ca Gallo), 7) Olari (Villa Ceccolini), 8)Ugolini (Santagiolese), 9) Politi (O.Macerata Feltria), 10)El Kheir (Della Rovere), 11)Turchi (Avis Sassocorvaro). All. Grassi (O.Macerata Feltria).

Amedeo Pisciolini