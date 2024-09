Serie B femminile, le ragazze di Leoni trovano un punto dopo essere andate in svantaggio nella ripresa. Corazzi riprende il Lumezzane: pari al Comunale

AREZZO

1

LUMEZZANE

1

AREZZO: Bartalini, Tuteri, Licco, Carcassi (86’ Santini Mar.), Corazzi (82’ Lunghi), Bruni, Zito, Prinzivalli, Lorieri (63’ Taddei), Fracas, Martino (63’ Barsali). All. Ilaria Leoni.

LUMEZZANE: Frigotto, Ghisi. Barcella, Viscardi, Pinna (59’ Basso), Mauri, Sule (76’ Carrevetta), Ladu (76’ Licari), Galbiati, Puglisi (76’ Zappa), Redolfi.

All. Nicoletta Mazzea.

Arbitro: Amadei di Terni.

Reti: 62’ Basso rig., 68’ Corazzi rig.

AREZZO - Primo pari in campionato per l’Arezzo di Ilaria Leoni che contro il Lumezzane deve accontentarsi di un punto, restando comunque nella zone nobili della classifica. Partita piacevole al Comunale con le amaranto che provando a rendersi pericolose con Fracas ma il Lumezzane fa buona guardia e reagisce. Nella ripresa il cronometro segna il minuto numero 61 quando Tuteri commette fallo su Ladu in area. Dal dischetto Basso trova il vantaggio.

Le amaranto però non mollano e reagiscono subito con un calcio di rigore concesso per l’atterramento in area ospite di Taddei. Sul dischetto va Corazzi che pareggia i conti. Il Lumezzane ci riprova con Ladu ma Bartalini fa buona guardia. Un’ultima occasione capita anche sui piedi di Corazzi che non trova il bersaglio. Al 91’ Redolfi tenta il tiro dalla distanza, ma Bartalini si fa trovare pronta. Per le ragazze di Leoni un pari in rimonta che lascia comunque segnali incoraggianti.