Serie C L’arrivo di Bernardi avvicina i due ex del Fiorenzuola. La Carrarese promossa in B. Carpi, col nuovo ds Cremonesi e Mora

CARPI

Quella che comincia oggi sarà la prima settimana di Marco Bernardi al timone del Carpi e radiomercato col suo arrivo ha accostato al Carpi due ex del Fiorenzuola. Si tratta del difensore Michele Cremonesi (’88) con alle spalle 140 gare di B, e del centrocampista Luca Mora (’88) l’anno scorso arrivato in rossonero da Pescara. Per ora solo voci, come quelle che riguardano tanti biancorossi che hanno permesso di riconquistare la Serie C. A Forlì ad esempio l’arrivo in panchina di Alessandro Miramari, ex Corticella, ha portato il mirino su Hamza Larhrib e Matteo Cortesi, già sondati nei giorni scorsi anche dalla Cittadella. Per entrambi il Carpi sta valutando se confermarli nella rosa della Serie C, ma intanto le pretendenti in D non mancano. È stato infatti proprio Miramari a lanciare due anni fa Larhirb al Corticella, anno in cui il classe 2003 segnò 11 reti coi bolognesi, che poi vinsero la finale playoff al ’Cabassi’. Occhio poi a Cortesi, che a Forlì è già stato, sul quale però si registrano anche altre pretendenti come il Ravenna e l’Alcione Milano neopromosso in C. Nelle ultime ore poi il Ravenna ha comunicato di aver ricevuto dal ds Grammatica la comunicazione di non voler rimanere nel nuovo progetto targato Cipriani e nelle ultime ore dalla Romagna è stato fatto anche il nome di Riccardo Motta come possibile ds al fianco di Ariedo Braida. Intanto a proposito di ex, Matteo Contini, fresco di successo nei playoff di D con il Desenzano (anche se non ci sono chance di ripescaggio) e tecnico biancorosso nel finale di stagione 2022-23 è il nuovo allenatore del Milan Women.

Girone. Con la promozione della Carrarese in Serie B arrivata ieri sera grazie al successo nella finale playoff contro il Vicenza – sfida nella sfida fra gli ex tecnici biancorossi Calabro e Vecchi – si è definito il quadro delle 60 squadre della prossima Lega Pro: ad oggi geograficamente sono 20 quelle del Nord, 17 quelle del centro (comprese il Carpi, più Spal e Rimini) e 20 quelle del Sud a cui vanno aggiunte le 3 squadre ’Under 23’ che per regolamento devono andare ognuna in un girone diverso. Proprio la sicura bocciatura dell’Ancona, che ha presentato una domanda lacunosa e sarà sostituita dal Milan Under 23, ha fatto saltare i conti. Toccherà dunque proprio a una fra Milan, Juve o Atalanta U23 andare nel girone ’C’ del Sud, con una fra Campobasso o Latina costretta a salire nel ’B’ dove al momento ci sono Arezzo, Ascoli, Carpi, Gubbio, Lucchese, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro, più un Under 23 e più una dal Nord, probabilmente una fra Legnago o Pergolettese.

Davide Setti