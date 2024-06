Serie D: anche il ds Finocchi sarà premiato al gran galà del calcio toscano. Terranuova, altri riconoscimenti. Fedele miglior portiere in Eccellenza

TERRANUOVA

Giovedì 27 giugno, in concomitanza con la cena biancorossa, si terrà "La Notte delle Stelle", il gran galà del calcio toscano. Saranno premiati i migliori della stagione per le categorie regionali di Eccellenza e Promozione e tra questi spicca il Terranuova Traiana. Ben tre nomination per il club di piazza Coralli: premio speciale addetto stampa a Leonardo Menicucci, oscar dilettanti a Simone Finocchi e Giona Fedele – quest’ultimo al terzo riconoscimento in carriera – rispettivamente miglior direttore sportivo e miglior portiere. Fedele è l’estremo difensore con meno reti al passivo del campionato appena concluso, in tutto 13. Un primato che ha portato il Terranuova ad essere la terza difesa d’Italia dei raggruppamenti di Eccellenza. Intanto Finocchi, coadiuvato da Andrea Morbidelli, continua a lavorare alla costruzione del team per la serie D, dopo la conferma di mister Becattini.

"A distanza di due anni abbiamo vinto di nuovo gli spareggi – ha spiegato il dg – con la stessa società, la stessa squadra, la stessa forza. All’inizio della stagione, quando il Siena è stato inserito nel girone, è stata una mazzata. Nonostante ciò abbiamo vinto la coppa, fatto un sacco di punti e vinto la fase nazionale playoff. La squadra si è meritata tutto. L’annata è stata frutto di quell’episodio, che ci ha dato la forza per tornare sopra. Adesso, con il poco che abbiamo, ma grazie ad una grande unità d’intenti, andremo a cercare la salvezza. La prossima tappa è questa".

Francesco Tozzi