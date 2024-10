Serie D: i biancorossi ieri hanno acciuffato l’1-1 al 98’. Mister Gallicchio è ai titoli di coda. La Correggese sa solo pareggiare

CORREGGESE

CORREGGESE: Cipriani, Ghizzardi, Pipoli, Covili (40’ st Casini), Caselli, Carini, Bassoli (23’ st Vernia), Galli (15’ st Galletti), Cappelluzzo (15’ st Leonardi), Luppi (34’ st Errichiello), Antenucci. A disp. Piccinardi, Vezzani, Boccaletti, Truzzi. All. Gallicchio.

AGAZZANESE: Bertozzi, Nedri (27’ st Adusa), Barba (47’ st Favari), Mastrototaro, Reggiani, Maffezzoli, Farina, Pastorelli (19’ st Bragalini), Carella (31’ st Vago), Gueye, Daniello (19’ st Mehmetaj). A disp. Di Maio, Soumahoro, Diaby, Chiesa. All. Piccinini.

Arbitro: Lelli di Cesena.

Reti: 22’ Carella (A); 53’ st Antenucci (C).

Note: espulso Farina (A) al 36’ st per doppia ammonizione. Ammoniti Ghizzardi e Covili.

La Correggese raggiunge al 98’ un’Agazzanese ridotta in 9 uomini e la panchina di Claudio Gallicchio (foto) è appesa ad un filo. Già, perché se da un lato i bianco-rossi riescono a restare imbattuti in stagione, rimediando il sesto pari in 7 match, dall’altro non si possono non evidenziare le difficoltà di un gruppo che è già a -8 dalla vetta e, soprattutto, fatica enormemente a portare a casa il risultato pieno. Che la situazione sia tesa lo si capisce quando, a fine gara, le bocche dei padroni di casa rimangono chiuse: "E’ evidente che stiamo vivendo una situazione complicata – spiega il vice presidente Luigi Moretti – io vedo tantissimi errori in campo che non ci permettono di ottenere i risultati che vorremmo. Non possiamo fare solo dei pareggi".

La Correggese crea la prima occasione del match con un palo di Cappelluzzo su azione di calcio d’angolo, ma è l’Agazzanese a passare in vantaggio con Carella, che interviene su cross di Pastorelli e fredda Cipriani. Luppi sfiora il palo con diagonale che esce di poco a lato, mentre dall’altra parte è il solito Carella ad alzare troppo la mira su servizio di Nediri. Nella ripresa l’ex Bertozzi fa il miracolo su Antenucci, poi l’Agazzanese rimane in 9 per l’espulsione di Farina e l’infortunio a Maffezzoli a cambi ormai terminati: al 98’ Antenucci salva i suoi con un preciso destro dal limite.