Serie D, il commento del tecnico dopo il passaggio del turno contro il Poggibonsi. La Sangio prova ad alzare la testa. Bonura: "Venuti fuori alla distanza»

La Sangiovannese ha cominciato ad alzare la testa e nelle prime due gare ufficiali l’ha fatto in maniera molto convincente. Soprattutto nell’ultimo incontro disputato, valevole per il primo turno di Coppa Italia, in quel di Poggibonsi dove Nannini e compagni, specie nella ripresa, hanno sfoderato una prestazione maiuscola tanto che il 2-0 giunto al triplice fischio poteva essere ben più rotondo se si considerano due importanti palle capitate a Sabattini che ha pure colpito un palo. Poco importa perché in terra senese la truppa di Bonura era scesa in campo per ottenere il pass per i 32esimi di finale e alla fine, con pieno merito, è riuscita nel proprio intento. Nel dopo gara lo stesso tecnico ha qualcosa da ridire sul primo tempo giocato mentre fa i complimenti ai suoi per la condotta adottata in tutta la ripresa: "Primo tempo non bene, soprattutto nel quarto d’ora iniziale abbiamo rischiato di subire il loro vantaggio che avrebbe potuto cambiare l’evolversi della giornata senza contare che, in alcune occasioni, non siamo stati lucidi e sembravamo piuttosto intimoriti dalla forza dell’avversario. Nella ripresa siamo poi usciti alla distanza, il gol segnato ha aperto molti spazi e in almeno due-tre occasioni potevamo fare sicuramente meglio e chiudere la partita anzi tempo. Ma sono molto soddisfatto, ci prepariamo adesso alle partite di campionato come si deve soprattutto da un punto di vista mentale".

Dal mercato potrebbe arrivare qualcos’altro dopo gli ultimi innesti di Bocci, bella nota lieta delle ultime partite giocate, e Pertica che con il Figline sarà a disposizione ma partirà dalla panchina: "Diciamo che siamo a posto così, casomai capitasse l’occasione per prendere un 2006 non sarebbe male perché una quota in più permetterebbe di avere ricambi maggiori per tutta la durata del campionato. Ma non ci saranno poi altri stravolgimenti, dobbiamo recuperare qualche infortunato e sperare che non ne arrivino di ulteriori perché, sotto questo aspetto, abbiamo pagato dazio in pre campionato". Oggi secondo giorno di riposo, la preparazione riprenderà domani quando testa e gambe saranno rivolte alla prima partita di campionato in programma e domenica a Figline.

