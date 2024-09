Serie D. Il San Marino inizia in viaggio. Primo ostacolo il Tau Altopascio

Dopo settimane di allenamenti per il San Marino è arrivato il giorno del debutto. Il campionato dei titani partirà oggi (calcio d’inizio alle 15) dallo stadio comunale Altopascio, impianto di casa del Tau Altopascio, nella provincia di Lucca. Entusiasmo e curiosità accompagnano la truppa di Emmanuel Cascione, debuttante sulla panchina del club biancazzurro che, alla fine dello scorso campionato, è passato da una gestione interamente sammarinese a quella dell’imprenditore Emiliano Montanari. L’estate, dopo la conclusione della scorsa stagione con l’accesso ai playoff, ha portato tante novità nella squadra biancazzurra. Decisamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Fin qui la squadra di Cascione ha giocato una sola partita ufficiale, in Coppa Italia, uscendo per mano del Castelfidardo. "Una squadra costruita con un mix di giocatori importanti per la categoria", dice Simone Venturi, l’allenatore del Tau che nelle ultime settimane, all’uscita dei calendari, ha iniziato a studiare da vicino la squadra della piccola Repubblica. I titani, matricola la scorsa stagione, quest’anno sperano di ritagliarsi ancora una volta un ruolo da protagonista in un girone che si preannuncia di ferro. Nel quale le romagnole Ravenna e Forlì sembrano intenzionate a farla da padrone. Ma anche il gruppo nutrito delle toscane non si tira indietro pensando ai piani nobili della classifica. Basti pensare alla rinata Pistoiese che pare non abbia nessuna intenzione di partire dalla seconda fila. Insomma, il San Marino si troverà a battagliare con avversari decisamente quotati. Quella costruita dal direttore sportivo Bollini è una squadra nella quale non mancano i giovani, un po’ per ’regola’ ma anche un po’ per scelta. Giovani che saranno guidati da diversi giocatori per i quali la serie D non ha più troppi segreti. Il debutto è alle porte e, in attesa di vedere i biancazzurri all’opera in Repubblica, ai tifosi del San Marino oggi spetta una trasferta non esattamente agevole dal punto di vista dei chilometri da percorrere.

I novanta minuti tra Tau Altopascio e San Marino saranno diretti dal fischietto della sezione di Nichelino, Hamza El Amil che sarà assistito da Simone Ambrosino di Nichelino e Giuseppe Bono della sezione di Torino.