Serie D: intanto il club è sempre alla ricerca del nuovo tecnico. Baldesi e Nannini verso la conferma. Sangio, la famiglia Merli sarà alla presidenza

SAN GIOVANNI

La famiglia Merli resta all’interno della Sangiovannese. Non con un ruolo operativo ma puramente rappresentativo: "La Sangiovannese – si legge nel comunicato – con l’approvazione dei membri del Comitato Biancoazzurro comunica che il ruolo di presidente del Comitato verrà ricoperto in modo esclusivamente rappresentativo dalla famiglia di Marco Merli. I familiari non si occuperanno delle attività interne al Comitato ma sarà formato un nuovo gruppo operativo con l’incarico di supervisionare l’area tecnica, logistica e economica". Sempre giovedì sera, nella riunione alla quale hanno partecipato un folto numero di soci compresa la moglie del compianto patron, è stato ufficializzato l’ingresso di un imprenditore a capo di una ditta per arredamenti per casa presente nel fiorentino a Cascia di Reggello. Dall’inizio della prossima settimana si darà, quindi, il via alla programmazione ufficiale in vista della prossima stagione. Ci sarà, innanzitutto, da scegliere il successore di Rigucci e si spera di poter confermare più elementi possibili. Si cercherà di poter limitare i costi partendo da coloro che non necessitano di vitto e alloggi, tra questi il capitano Andrea Baldesi e l’altro centrocampista Duccio Nannini (nella foto) che, dalla prossima annata, non sarà più in quota per le regole sugli under ma rappresenta un elemento che nelle ultime tre annate ha quasi sempre giocato da titolare.

Massimo Bagiardi