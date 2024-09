Serie D: oggi esordio in campionato contro il Tuttocuoio. Si gioca alle 15 a Lentigione. C’è curiosità per il Lenz di mister Cassani

Il Lentigione si accinge ad iniziare oggi il suo decimo campionato di Serie D con alcune novità; ovviamente tanti giocatori sono andati (tra i quali Formato) e tanti sono arrivati. Nuovo anche il mister, Stefano Cassani proveniente dal San Marino, nuovo anche il campo di gioco con il ritorno, dopo cinque anni, al Levantini di Lentigione. Si gioca alle 15, l’avversaria è il Tuttocuoio, formazione toscana di Ponte a Egola, in comune di San Miniato che è lo stesso ad aver dato i natali a Renzo Ulivieri. Il Tuttocuoio è neo promosso ed è stato eliminato ai rigori dal Sasso Marconi nel primo turno di Coppa Italia. Il suo allenatore è Aldo Firicano, con un passato da giocatore professionista in Udinese, Cagliari, Fiorentina, Salernitana e Arezzo, mentre da tecnico ha iniziato nel 2004 allenando la Sestese e poi ancora Carrarese, Pro Patria, Forlì e Prato. Oggi si presenta a Lentigione con diverse defezioni, a partire dallo squalificato Lorenzini per terminare con gli infortunati Moretti, Chiti e Severi. "Non ci sono partite facili – dice il mister rivierasco Cassani – noi abbiamo fatto un buon precampionato, sia come amichevoli, sia come lavoro di preparazione e non vediamo davvero l’ora di entrare in campo. Loro avranno l’entusiasmo delle neo promosse ed hanno anche giocatori di valore, per cui, massima attenzione". Al Lentigione mancherà Gobbo (squalificato nelle amichevoli), mentre Manzotti è ancora un po’ acciaccato. Nanni è disponibile, ma probabilmente sarà inserito in corso d’opera.

Una curiosità, che ovviamente lascia il tempo che trova, il sito specializzato m.notiziariocalcio.com valuta la rosa del Lentigione come settima del girone con un valore di 1.430.000 euro, quella del Tuttocuoio è quartultima con 820.000.

Claudio Lavaggi