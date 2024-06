Serie D: trattative con la Fiorentina per gli under. Acf Foligno: quattro acquisti per cominciare. Ecco Tomassini, Schiaroli, Ceccuzzi e Posada

FOLIGNO – L’Acf Foligno, colpo dopo colpo, comincia ad assumere la nuova identità per affrontare, per la prima volta della sua breve storia calcistica, il campionato di serie D. Nelle ultime ore, infatti, i vertici del sodalizio folignate hanno ufficializzato l’arrivo di quattro nuovi giocatori: Simone Tomassini, Lorenzo Schiaroli, Edoardo Ceccuzzi e Yeiner Pupo Posada. Tra questi arrivi una partenza di lusso, quella di Samuele Zichella che indosserà la maglia bianconera del Siena a sua volta neopromossa in serie D.

L’attaccante Tomassini è reduce dalla stagione vissuta con la Sambedettese, squadra con la quale ha realizzato 14 gol. Il difensore centrale Lorenzo Schiaroli, invece, vecchia conoscenza del pubblico folignate per aver indossato in passato la casacca del Foligno Calcio, nella passata stagione ha vestito la maglia amaranto del Livorno. Gli altri due nomi nuovi per la squadra di Alessandro Manni (nella foto) sono il centrocampista Edoardo Ceccuzzi, che vanta un grosso bagaglio di esperienza in serie D, e l’esterno basso Yeiner Pupo Posada, capace di giocare anche a centrocampo, è reduce dalla positiva stagione disputata con il Città di Castello. L’organico dell’Acf Foligno, nelle prossime ore, potrebbe vedere l’arrivo dalla Fiorentina di due fuoriquota, grazia alla collaborazione con la società viola, in particolare con il dirigente folignate Simone Ottaviani. "Sono soddisfatto per quanto fatto fin qui dalla società che ringrazio – commenta l’allenatore Alessandro Manni – anche se per completare il nuovo organico oltre ad un paio di ritocchi in difesa e a centrocampo siamo impegnati ad individuare un ‘pacchetto’ di giovani dei quali abbiamo già chiaro il profilo". Per quanto riguarda le uscite, oltre a quella di Zichella al Siena, da registrare la partenza di Federico Tortoioli al Torgiano e quella di Christian Bruschi al Sansepolcro. In attesa di ulteriori novità, confermato l’organigramma societario: presidente Paolo Zoppi, vice Massimiliano Sassi, direttore generale Marco Bianconi. Per quanto riguarda la guida tecnica, confermati il ‘diesse’ Filippo Petterini e l’allenatore Alessandro Manni, mentre l’allenatore in seconda è Mario Siragusa.

Carlo Luccioni