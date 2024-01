Settore giovanile. La Befana Cup Romagna ha riscosso successo. Si fanno valere le squadre dell’Accademia Cluentina

Le formazioni dell’Accademia Calcio Cluentina si sono fatte valere alla settima edizione del Torneo "Befana Cup Romagna" riservato alle squadre Esordienti (anni 2011/12), Pulcini (2013/14) e Primi Calci (2015/16/17), la manifestazione si è svolta a Rimini e a Riccione. Hanno aderito e partecipato all’iniziativa società provenienti da diverse regioni e la Cluentina ha ben figurato con ognuna delle squadre, in particolare con quella degli Esordienti 2012 (ma in squadra c’erano diversi 2013) che hanno ottenuto un eccellente terzo posto e con quella dei Pulcini 2014, vittoriosi in tutte le gare, tranne nella finale per il primo e secondo posto.

Nella delegazione biancorossa era presente anche il vice presidente Paolo Cerquetta che sottolinea l’importanza di tali momenti di aggregazione: "Peccato per le difficili condizioni meteo che hanno reso ancor più disagevoli gli spostamenti da una città all’altra, per il resto si è trattato di un’esperienza straordinaria. Al di là dei risultati sul campo – che pure sono stati ottimi – è da sottolineare la risposta delle famiglie dei ragazzi: la nostra delegazione contava 170 persone tra genitori, atleti e dirigenti. Sono stati tutti benissimo ed hanno trascorso un allegro fine settimana all’insegna dello sport, del divertimento e dell’aggregazione, valori che all’interno della Cluentina sono prioritari e fondanti".