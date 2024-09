Squadra al lavoro a Rigutino: Chiosa verso il rientro con il Pontedera. Cutolo squalificato fino a ottobre. Troise ritrova Montini in difesa

Stangata per Aniello Cutolo. Il responsabile dell’area tecnica amaranto è stato sanzionato con una multa di 500 euro e inibito a svolgere qualsiasi attività in seno alla Figc e a rappresentare l’Arezzo calcio fino al prossimo primo ottobre. Questa la decisione del giudice sportivo a seguito dell’espulsione di Cutolo dalla panchina al 29’ del primo tempo durante la sfida contro il Pineto e il relativo referto del direttore di gara, che parla di "frasi ingiuriose e irrispettose nei confronti della quaterna arbitrale per contestarne l’operato". Contestualmente, è stata comminata un’altra sanzione di 200 euro ai danni dell’Arezzo a causa di un coro oltraggioso intonato dai tifosi amaranto nei confronti delle forze dell’ordine, ripetuto per due volte, al 36 minuto del secondo tempo. Intanto, lontano dagli uffici, la squadra cerca di mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive e prepara, al centro sportivo di Rigutino, il prossimo impegno contro il Legnago, una partita assolutamente da non sbagliare contro una compagine ancora a secco di punti.

Il tecnico conta sul recupero di Chiosa, che però potrebbe non essere esposto a rischi e riportato tra i convocati per la trasferta di Pontedera. Fuori ancora Damiani, mentre recupera Montini (nella foto). Il tecnico studia soluzioni contro la fragilità difensiva: Lazzarini si candida a un posto da centrale in coppia con uno tra Gigli e Del Fabro, che dovrebbe aver recuperato a pieno dalla botta subita a Pineto.