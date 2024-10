Terza Categoria C’è grande curiosità per la prima giornata di campionato. Esame Podenzana per il Cinquale. Lo Spartak sfida ‘Sporting Marina’

La Terza Categoria riparte, con nuove entrate e tanto entusiasmo. L’immagine non è un capolavoro di originalità, ma l’inizio del campionato crea curiosità, eccitazione, incognite di misurarsi con nuove realtà, in buona sostanza appare come un primo giorno di scuola. Anche nel primo gradino del calcio giocato, gli esami non finiscono mai. O, se preferite, diventa sfida continua. Una stagione quella che prende piede sabato pomeriggio che ha tutto per essere definita avvincente, non potrebbe essere altrimenti quando parliamo di un torneo che manda in onda un nutrito numero di derby.

Il comitato provinciale della Figc di Massa Carrara Lunigiana presieduto da Giuliano Ratti allinea ai nastri di partenza 14 squadre. Un successo che si evince nei numeri delle partecipanti. "Il calcio è una ricchezza – ha detto il consigliere regionale Andrea Antonioli – che continua a dare frutti efficaci per tutto il nostro movimento. Per noi parlano i numeri appena descritti, che ci consentono di confermare il nostro ruolo di riferimento nel mondo del calcio, che è crescita e tutela delle nostre attività di base. Sono convinto che sarà una stagione piena di soddisfazioni e, soprattutto un andamento sereno che si svilupperà con quei principi di lealtà e di correttezza sportiva che da sempre caratterizzano l’attività del campionato di Terza categoria".

si comincia alle 14,30 con Sporting Forte dei Marmi-Don Bosco, mezzora dopo a campi invertiti scendono al “Rolando Rocchi“ la nuova nata Cinquale e i padroni di casa del Podenzana. Alla stessa ora al “Raffi“ di Romagnano giocano Spartak Apuane e lo Sporting Marina.

Esordio fra le mura amiche dell’Icf Fosdinovo, lancieri dalle 15,30 opposto all’ambizioso Salavetitia Seravezza, mentre il Montagna Seravezzina aspetta al “Tognocchi“ l’arrivo dell’Attuoni. Ad una settimana precisa dall’incontro di Coppa Provinciale, gara vinta (0-1) dai biancoverdi di Grandetti su quelli di Balloni, questo pomeriggio nuovamente a confronto nella prima stralunigianpalla in campionato. L’appuntamento è fissato per le 15,30 al “Don Bosco“.

Il turno si completerà lunedì quando sotto la luce artificiale del “Paolo Deste“ di Avenza, dalle 20,45 si incroceranno per la prima volta la nuova entrata Virtus San Marco Luni e Retignano che secondo i “rumors“ con Salavetitia Seravezza, Gragnolese, Monti e Don Bosco sarà squadra indirizzata ai piani nobili della classifica.