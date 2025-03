Tolentino. Manna: "Con l’Atletico Mariner dovremo essere subito reattivi»

"Una trasferta impegnativa per misurarci contro un avversario in cerca di punti salvezza". Così Diego Manna, centrocampista classe 2006 del Tolentino, sulla sfida in casa dell’Atletico Mariner, calcio d’inizio alle 15. Il calciatore cremisi è una delle rivelazioni della formazione allenata da Passarini, per rendimento e costanza avuta durante l’arco del campionato. "Entriamo nell’ultima fase del campionato, mancano poche partite – dice Manna – per chiudere la stagione e dobbiamo andare oltre i nostri limiti per fare risultato. Veniamo da una settimana particolare, visto che non abbiamo giocato sette giorni fa, quindi dovremo scendere in campo concentrati e reattivi fin dal primo istante".

Nelle ultime partite di stagione la grinta e la voglia di ottenere un risultato positivo possono fare la differenza e i cremisi sotto questo aspetto sembrano prontissimi. "Oggi non dobbiamo guardare la classifica, sono a disposizione ancora tanti punti – dice – e sappiamo che fino alla fine ci sarà da lottare per fare punti e rendere orgogliosi i tifosi". L’impatto di Manna nel mondo cremisi è stato davvero importante, perché nonostante la giovane età, si è subito messo a disposizione e fatto trovare pronto in circostanze importanti. "Sono molto felice del campionato disputato sin qui – prosegue il giovane centrocampista cremisi – in ogni allenamento cerco di rubare dai più esperti ogni aspetto che può essere utile alla mia crescita dal punto di vista caratteriale e tecnico. In questo Passarini è stato bravissimo, perché ha agevolato la crescita di tutti i ragazzi più giovani, mantenendo sempre alta l’autostima e la fiducia all’interno dello spogliatoio, sperando di chiudere al meglio questa annata finora straordinaria".

Marco Natalini