Usciti i calendari di prima e seconda categoria. Alla seconda giornata primo derby della stagione, quello tra Scarlino e Monterotondo

Inizieranno il 15 settembre i campionati di Prima e Seconda categoria toscana.

Il girone C di Prima categoria, di cui fanno parte le formazioni maremmane, si apre con l’Argentario che alla prima giornata di campionato ospita il Venturina, mentre il Sant’Andrea esordirà a Donoratico dopo la retrocessione dello scorso anno.

Turno casalingo per il Fonteblanda contro il San Miniato, formazione da prendere subito con le molle, e per il Monterotondo che ospita la Casolese.

Lo Scarlino, fresco di salto di categoria, invece esordirà in quel di Pianella, mentre l’Orbetello sarà a Radicondoli. Il primo derby tra formazioni maremamne sarà in programma alla seconda giornata il 22 settembre con la sfida Scarlino-Monterotondo. Girone di andata da 15 giornate con il giro di boa fissato al 22 dicembre e ritorno che prenderà il via il 5 gennaio per concludersi poi il 13 aprile.

In Seconda categoria invece maremmane tutte nel girone M. Stesse identiche date anche per la Seconda, con la prima giornata di campionato che prevede i seguenti intrecci: Castiglionese-Roccastrada, Cinigiano-Riotorto, Santa Fiora-Manciano, Maglianese-Castell’Azzara, Marina-Paganico, Montieri-Marsiliana, Sorano-Campagnatico, Virtus Amiata-San Quirico.