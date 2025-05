Vogherese e Oltrepò confermati in Serie D per la stagione 2025-2026

VOGHERA (Pavia) Obiettivo centrato per Vogherese e Oltrepò: anche nella stagione sportiva 2025-2026 disputeranno il campionato nazionale di Serie D. La Vogherese del patron Cavaliere, dopo una stagione deludente che non ha rispettato i proclami estivi, è riuscita comunque a conquistare la permanenza nel massimo campionato dilettantistico italiano, ma ha dovuto soffrire fino alla sfida (vinta) allo stadio Parisi con i cugini dell’Oltrepò. Un’annata difficile, in cui si sono registrate carenze nel reparto offensivo, ma che ha messo in evidenza le qualità del portiere Guarnone, del difensore centrale Milani e del centrocampista goleador Monza: tre elementi di spessore che potrebbero approdare nel campionato di Lega Pro. Ora sarà importante programmare al meglio la prossima stagione, cercando di non smantellare totalmente la squadra e allo stesso tempo integrando giocatori nei reparti dove si sono evidenziate lacune. Il primo tassello è la scelta del tecnico, con Andrea Cavaliere vicino alla riconferma. Nei prossimi giorni sono attese novità anche per quanto riguarda il direttore sportivo: non è escluso l’addio di Rino D’Agnelli, tentato da offerte di altri club.

Grande stagione, al di sopra delle aspettative, per l’Oltrepò che da neopromosso e con una delle squadre più giovani d’Italia in Serie D si è salvato con tre turni d’anticipo. Artefice di questa impresa il tecnico Maurizio Parolini che, oltre centrare la salvezza, ha valorizzato i numerosi baby presenti in rosa, su tutti il trequartista De Rinaldis e il bomber Cavallotti, elementi destinati a infiammare il prossimo mercato. A breve la società si ritroverà per ragionare sul futuro, il primo passo sarà convincere mister Parolini e il ds Raso a sposare la causa Oltrepò anche per il prossimo campionato. Una stagione che vedrà in calendario un altro derby provinciale con l’arrivo del neopromosso Pavia.

Raffaele Sisti