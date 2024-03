Al Tour El Salvador di ciclismo. Angela Oro è maglia Bianca:: "La dedico alle mie compagne"

Si è chiusa con la maglia di miglior giovane il Tour El Salvador della BePink Bongioanni. La trasferta centro americana ha esaltato le doti della 22enne Angela Oro che al termine delle quattro tappe si è aggiudicata il titolo del “Mejor Talento“ contraddistinto dalla maglia Bianca. Oro è balzata al comando della speciale classifica dopo la terza frazione con arrivo a San Luis Talpa (settima classificata), ipotecandola poi nella quarta e ultima tappa sul traguardo finale di Santa Ana dove si è classificata ancora in settima posizione. "Questa Maglia - ha detto Angela Oro - è frutto di un grande lavoro di squadra e intendo dedicarla in special modo alla mia compagna Samantha Arnaudo, ancora convalescente in seguito all’infortunio patito al Grand Prix Suf City El Salvador, che ha richiesto un intervento chirurgico". La formazione monzese della categoria donne elite tornerà in gara domenica prossima nel Trofeo Alfredo Binda di World Tour. Dan.Vig.