Allieve, Acuti show. Bracco resta di bronzo tra le Esordienti

Seconda vittoria di stagione per Maria Acuti. La portacolori del Velo Club Sovico festeggia in solitaria il successo a Comenduno di Albino, nella Bergamasca, dove le donne allieve si sono confrontate nella prima edizione del Trofeo P&K New Eletric sulla distanza di 35,5 chilometri. Dopo essersi sbloccata il 25 aprile nel GP Liberazione di Crema, Acuti concede il bis arrivando a braccia alzate al traguardo con un margine di vantaggio di 10 secondi su Isabella De Angelis (UC Ossanesga) e 31 secondi su Melania Minichino (SC Mazzano). Ottava posizione per Emma Colombo della SC Cesano Maderno. Quest’ultima formazione ha inoltre fatto registrare il terzo posto di Nicole Bracco nella gara delle esordienti, vinta da Nina Marinini della Biesse Carrera e nella quale Isabel Di Sciuva ed Elisabetta Ricciardi, entrambe del GS Cicli Fiorin, chiudono rispettivamente in quinta e settima posizione. Dan.Vig.