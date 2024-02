Ancora un premio a Franco Bitossi. Un riconoscimento alla carriera. Per “Cuore matto“ 171 vittorie

Franco Bitossi, il popolare campione di ciclismo nato a Camaioni, frazione di Montelupo Fiorentino, conosciuto come “Cuore Matto“ è senza dubbio una delle più belle glorie del ciclismo toscano. A ricordare la sua straordinaria carriera (171 le vittorie ottenute in 18 anni da professionista, tra cui 21 tappe al giro d’Italia e 4 al Tour de France) il Club Glorie Toscane del pedale presieduto da Roberto Poggiali, altro campione fiorentino del ciclismo, che gli ha consegnato un riconoscimento speciale in occasione dell’annuale ritrovo presso il convento dei Padri Carmelitani a Santa Lucia alla Castellina, nel comune di Sesto Fiorentino. Poggiali e il segretario Giuliano Passignani hanno ricordato la carriera di Bitossi (classe 1940). Nel corso della cerimonia un premio anche per Andrea Tafi, l’atleta nato a Fucecchio che ora risiede a Lamporecchio, assente perché impegnato in questi giorni a Cuba nella Eroica.

Antonio Mannori