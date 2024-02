Arriva la classica Firenze-Empoli. Parte il count-down verso il Tour

di Antonio Mannori

Tutti in sella, torna la Firenze-Empoli, giunta alla sua 37esima edizione. Aspettando il Tour de France, che partirà proprio dal capoluogo toscano il 29 giugno, sabato prossimo è tempo della classica del ciclismo regionale e non solo, la Firenze-Empoli promossa dai compianti Paolo Marcucci e Renzo Maltinti nel 1988 e che da allora apre in Toscana la stagione dei dilettanti. Elite e under 23 (179 gli iscritti) pronti ad alzarsi sui pedali per dare vita alla gara organizzata dalla Maltinti Lampadari, dal Comitato Sport del Comune di Empoli sezione ciclismo, con il patrocinio della Regione Toscana, della Città Metropolitana di Firenze, dei comuni di Empoli e Firenze. Ed è proprio qui, nella prestigiosa location di Palazzo Vecchio, che si è tenuta la conferenza stampa di presentazione, essendo una delle manifestazioni inserite nel programma "Aspettando il Tour". C’erano la sindaca di Empoli Brenda Barnini, gli assessori allo sport dei due comuni Cosimo Guccione e Fabrizio Biuzzi, il presidente del Comitato Regionale di ciclismo Saverio Metti e quello provinciale Leonardo Gigli, il presidente regionale del Coni Simone Cardullo, gli organizzatori con il presidente Roberto Maltinti e la vice sua sorella Cristina, Lorenzo Parenti, Giampiero Ragionieri.

Per quanto riguarda il percorso il ritrovo avverrà a Piazzale Michelangelo nella mattinata di sabato con via ufficioso alle 11.45: il plotone dei corridori percorrerà circa sei chilometri a passo turistico fino al Galluzzo, dove alle 12 verrà abbassata la bandierina della partenza ufficiale. La gara si snoderà dunque per complessivi 149 chilometri, con un circuito finale una volta raggiunta Empoli dopo 41 chilometri e mezzo, da ripetere sei volte con le salite di Monteboro e Monterappoli. I primi cinque giri sono lunghi sedici chilometri e novecento metri, il sesto ed ultimo giro misura invece ventitré chilometri perché nel finale ci sarà una deviazione e verrà affrontata, a cinque chilometri dal traguardo, previsto in via Carraia di fronte alla Maltinti attorno alle 15.30, la breve ma arcigna salita delle “Casette“.

Un percorso per una sfida spettacolare (nel 2023 s’impose il velocista aretino Francesco Della Lunga, che è tra i favoriti anche sabato), che propone emozioni e spettacolo con trenta squadre al via e 180 corridori. In occasione della conferenza stampa ricordato da tutti l’impegno profuso per tanti anni da Renzo Maltinti, morto il 3 ottobre del 2022 e che verrà ricordato con un Memorial a lui intitolato. Tutti gli ospiti hanno sottolineato il valore e il prestigio della Firenze-Empoli, divenuta ormai una classica nazionale, primo grande evento della stagione ciclistica in Toscana e delle manifestazioni collaterali per il Tour, a 126 giorni dalla partenza della Grande Boucle da Firenze.