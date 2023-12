Assalto alla Coppa Italia. La Brianza mira il bersaglio

Al via oggi ad Ascoli Piceno la Coppa Italia Giovanile di Ciclocross. I brianzoli pronti subito a entrare in azione, questa mattina, con la gara del Team Realy ovvero la Staffetta Mista. Nella squadra A della rappresentativa della Lombardia figura Lorenzo Milani del GS Cicli Fiorin, mentre nella formazione B sono presenti Elisa Bianchi e il monzese Matteo Jacopo Gualtieri, entrambi portacolori della Guerciotti Salus Development. I due gruppi partono con i favori del pronostico a conferma dei risultati finora conquistati sui terreni di gara di tutta Italia. Una sfida nazionale di alto livello che, oltre alla Lombardia, vedrà in corsa per la conquista della Coppa del Relay anche le regioni di Marche, Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Una volta assegnata la vittoria nella Staffetta Mista, la Coppa Italia proseguirà con le gare individuali nel primo pomeriggio. Saranno impegnate le categorie Esordienti e Allievi maschile e femminile. "Certo non sarà facile, ma abbiamo il potenziale giusto per andare a bersaglio – spiega la coordinatrice regionale Barbara Mussa –. Grazie alle qualità dei nostri giovani cercheremo di gestire al meglio tutte le prove individuali, dove sfruttare bene ogni attimo con i nostri atleti più in forma. La Coppa Italia è sempre una bellissima esperienza e qualsiasi risultato arriverà saremo comunque contenti".

Il campo gara scelto per questo tipo di competizione è l’area ex Zannoni in via del Bozzolo, nella zona industriale della città ascolana, dove è allestito il percorso di 2,5 chilometri con ostacoli naturali (dossi e contropendenze) e artificiali (tavole da saltare). I brianzoli in gara sono Isabel Di Sciuva, 13 anni con nove vittorie all’attivo e il monzese Matteo Jacopo Gualtieri (nella foto), classe 2010 con cinque successi finora: disputeranno la prova degli Esordienti. Mentre Elisa Bianchi, classe 2008 (sei successi) e Lorenzo Milani, classe 2009 (quattro affermazioni), saranno al via tra gli Allievi. Programma e orari: gara staffetta alle 10.30; esordienti uomini alle 12.30, esordienti e allieve alle 13.30, allievi alle 14.30 per un tempo gara di 30 minuti.