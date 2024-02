"Bastione Molino a Vento». Sensi sul fil di lana. Lelli fa gara a sé

Mattia Sensi del team Domestic-Nmd e Massimiliano Lelli del team Max Lelli, vincono il "Bastione Molino a Vento".

Mentre in tutta la Toscana venivano annullate le gare di ciclismo su strada, la carovana organizzativa del Marathon Bike è riuscita a mettere in piedi, con successo, la manifestazione valida anche quale terza prova del "Corri in Provincia". Quasi 100 corridori al via a Ribolla. La manifestazione è stata patrocinata dalla Provincia e organizzata dal gruppo grossetano a braccetto con l’Avis di Ribolla, supportata da Banca Tema e dalla ditta di macchine agricole Renaioli di Manciano.

Nonostante la prima mezzora di gara sia stata disputata sotto una leggera pioggia, non è mancato lo spettacolo sia nella prima partenza, che nella seconda. L’epilogo della prima gara si è verificato a metà del circuito da ripetere per tre volte, quando nei pressi del bivio di Pian del Bichi si sganciavano una quindicina di corridori con dentro il castiglionese Adriano Nocciolini, vincitore della passata edizione del "Corri in Provincia", ma quest’anno ancora a secco di punti, Davide Bianchi, Federico Fruscini, Giacomo Bischeri, Simone Lacchini, Alberto Murro, Samuele Luppichini, Gabriele Conti, Alessandro Natale, Alberto Turchetti, Valerio Massenzi, Gianluca Grimaldi e Matteo Sensi.

E’ stato quest’ultimo, capitano del team Domestic-Nmd, alla prima vittoria in Maremma, a regolare sul filo di lana Gianluca Grimaldi e Valerio Massenzi.

Nella seconda partenza Massimiliano Lelli ha messo tutti in fila con un finale davvero super. Prima è riuscito nei pressi dell’ultimo chilometro a "ricucire" su un terzetto con dentro Stefano Ferruzzi, Giulio Marchiò e Roberto Maggioli, gruppetto che era risuscito ad arrivare a una quarantina di secondi, poi l’esperienza del "Cinghialino" e una condizione eccellente gli ha permesso di battere in volata Maggioli e Fabio Risoluti.