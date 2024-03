Bettiol di scena nelle Fiandre con nuovo look

È la corsa che ama anche perché l’ha vinta di forza per distacco nel 2019. È il Giro della Fiandre in programma oggi nel giorno di Pasqua, e che vedrà tra i suoi atleti più attesi il toscano di Castelfiorentino Alberto Bettiol, recente vincitore della Milano-Torino. Ma attenzione la sua squadra oggi cambia abbigliamento, e quindi non cercate in Tv la classica maglia rosa della Ef Education Easypost. Di colore rosa il team statunitense avrà infatti solo il casco, per il resto maglie e biciclette saranno bianche e nere. "Un nuovo look – hanno fatto sapere dal team diretto da Jonathan Vaughters - un omaggio a tutti i corridori che nella storia hanno affrontato il pavé e pedalato nel vento". Bettiol ed i suoi compagni di squadra, indosseranno una maglia nera con fascia bianca sul petto dove sarà scritto il nome dello sponsor, con rifiniture rosa a richiamare il colore tradizionale del team. Le biciclette infine per l’odierno Giro delle Fiandre, saranno Cannondale, appositamente preparate per questa occasione.

Antonio Mannori