Ciclismo: il calendario toscano delle gare 2024 per Elite e Under 23

Firenze,15 dicembre 2023 - Al termine di una riunione on-line indetta dalla Struttura Tecnica Regionale coordinata da Emilio Farulli, nel corso della quale si è parlato delle norme attuative per la prossima stagione, è stata varata anche la bozza del calendario delle gare élite e under 23 per il 2024.

Sono complessivamente 40 le competizioni a partire dalla classica di apertura a livello nazionale, la 37^ Firenze-Empoli prevista per sabato 24 febbraio. Tra le novità della stagione il gradito ritorno del Circuito di Corniola di Empoli-Gp Emmetex inserito alla data del 20 luglio, una gara inedita a Lastra a Signa il 27 aprile, mentre manca al momento la Coppa Lanciotto Ballerini a Campi Bisenzio. Questo il programma gara.

FEBBRAIO: 24 Firenze-Empoli; 25 Gp La Torre.

MARZO; 26 Coppa Fiera Mercatale Valdarno; 30 Ponte a Egola.

APRILE: 1 Poggio alla Cavalla (Pt); 13 Gp Città di Pontedera; 27 Lastra a Signa; 29 Rocca Montemassi-Castello di Albola (Si).

MAGGIO: 1 Coppa Penna (Ar); 4 Castiglion Fiorentino; 5 Montalto Pergine Valdarno; 12 Gp Industrie del Marmo Carrara; 18 Gp Città di Lari; 19 Trofeo Matteotti Marcialla; 28 S.Giovanni Valdarno.

GIUGNO: 15 Gp Città di Empoli; 16 Giro del Montalbano; 30 Gp Città di Malmantile.

LUGLIO: 6 La Medicea Cerreto Guidi; 7 Giro Valli Aretine; 13 Giro Due Province; 14 Mem. Maurizio Bresci-Piccola Liegi a Galciana (Po); 20 Corniola Empoli; 28 Coppa Bologna Montallese; 30 Gp Polverini Levane.

AGOSTO: 15 Firenze-Viareggio; 18 Giro del Casentino; 20 Gambassi Terme; 25 Trofeo Corsanico; 27 Circuito di Cesa; 28 Cerreto Guidi; 31 Lastra a Signa.

SETTEMBRE: 1 Gp Cuoio e Pelli; 2 Giro del Valdarno; 10 Loro Ciuffenna; 24 Ruota D’Oro Terranuova Bracciolini; 29; Trofeo Città di Lucca.

OTTOBRE: 7 Castiglion Fibocchi; 8 Coppa del Mobilio Ponsacco; 13 Gp Ezio Del Rosso.

Antonio Mannori