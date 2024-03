C’è la Granfondo del Po. Numeri record, 1200 iscritti

Al via oltre 1200 ciclisti per la ‘Granfondo’. L’appuntamento ciclistico è giunto alla decima edizione, Po River asd aps con il contributo-patrocinio di Comune e Regione. Due i percorsi a ridosso del Po, uno a 133km e l’altro di 77 km. La partenza della gara è prevista per le 9 di oggi da largo Castello, attraverserà il fiume Po, in località Pontelagoscuro, con ingresso nella provincia di Rovigo percorrendo l’argine sinistro del fiume Po fino a Polesella e dividersi in due percorsi (corto e lungo). Dopo aver fatto rientro nella provincia di Ferrara, percorrerà l’argine destro del Po, fino a Francolino con arrivo in via Bacchelli. Dalle 10.30 è previsto l’arrivo dei primi ciclisti e intorno alle 15 l’arrivo degli ultimi ciclisti. Le premiazioni degli assoluti si terranno direttamente all’arrivo e invece al Pala palestre potranno ritirare i premi i vincitori di categoria. Saranno in vigori divieti su alcune strade del territorio. Dalle 8 alle 11 Largo Castello, Viale Cavour, Viale Po, Via Padova, poi dalle 10 alle 16 Argine del Po - Via Coppi, Via Nanetti, Via dei Calzolai (tratto da Via Nanetti a Via Pannonio), Via Carli (nella sola direttrice di marcia da Via Copparo a Via dei Calzolai), Via Pannonio, Via Gramicia (tratto dalla diramazione del C.U.S. a Via Pannonio), Via Bacchelli (arrivo). Dalle 05 alle 11 Viale Cavour tratto da via Armari a Largo Castello, Controviale Cavour tratto da via Spadari a Largo Castello, Corso Giovecca tratto compreso tra L.go Castello a Via Palestro: istituzione di divieto di circolazione, ammessi i veicoli al seguito della gara. Corso Giovecca tratto compreso tra Via Montebello e Via Palestro: istituzione di divieto di transito nella semicarreggiata lato civici numeri dispari eccetto veicoli di pronto soccorso, polizia, cicli, residenti limitatamente a via Palestro.

Mario Tosatti