Oggi si alza il sipario sulla 63ªedizione del Gran Premio San Giuseppe per dilettanti under 23 ed élite, gara di apertura della stagione agonistica delle Marche e di tutto il centro Italia. Sono 201 gli atleti iscritti, alcuni dei quali provenienti da Inghilterra, Olanda, Nuova Zelanda, Danimarca, Grecia, Austria, Moldova, Ucraina e Colombia, e 32 le squadre ai nastri di partenza di quella che viene considerata una sorta di Milano-Sanremo, un banco di prova che si è rivelato utile, in certi casi, per staccare il pass del professionismo. Tra i corridori al via a Montecassiamo saranno da tenere d’occhio Tommaso Dati della Biesse-Carrera, giunto terzo alla combattutissima Firenze-Empoli dello scorso 24 febbraio, il compagno di squadra Nicolò Arrighetti, Giovanni Bortoluzzi della General Store e Brandon Baldacci della Rostese. Ma questi sono solo alcuni dei nomi presenti al via. La maggior parte degli atleti iscritti sono corridori di fondo particolarmente dotati sullo scatto in pendenza. Il parterre si preannuncia quindi agguerrito. Una corsa di 162 chilometri validissima sotto il profilo tecnico e spettacolare con il suo classico circuito a forma di otto, fatto di continui saliscendi lungo tutto il territorio di Montecassiano. La partenza ufficiosa è prevista alle 12.45 in paese da piazza Unità d’Italia, mentre il via ufficiale (chilometro zero) è previsto alle 13 nelle vicinanze degli stabilimenti della Cbf Balducci Group, che da anni sponsorizza il Gran Premio, nella zona industriale Villa Mattei. Arrivo previsto alle 17.15 in viale Italia.

Il Gran Premio San Giuseppe assegna punti per la challenge "Il Cappello d’Oro", voluta dal giornalista Paolo Piazzini. Confermata la diretta streaming sui canali Facebook di Toscana Sprint e Velo Club Montecassiano, club organizzatore intenzionato a far crescere il prestigio di questa corsa che costituisce una vetrina per i migliori talenti del panorama dilettantistico nazionale ed internazionale.