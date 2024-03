Pronta per la stagione 2024 la Ciclistica Pavullese (foto) del presidente Gino Mariani che ha presentato la compagine dei Giovanissimi con la regia di Mauro Caselli. Vestiranno la gloriosa casacca frignanese Lorenzo Cerri, Valentino Verni, Giacomo Covili, Leonardo e Gregorio Rigoni, Mattia Cerri, Davide Birsani, Alfonso Miccichè, Davide Andoni, e Valerio Ballantini che saranno supportati per gli allenamenti da Simone Caselli, Tommaso Flori, Riccardo Rondelli, Luca Teggi, Gabriele Friunza ed Alessandro Ruggeri, mentre sono approdati ad altre società Stella Ferrari, Giacomo Masoni, Lorenzo Mazzini e Manuele Luchita. L’amministrazione comunale era rappresentata dall’assessora al bilancio Alice Sargenti ed il consigliere delegato dallo sport Gabriele Rioli, e per la federciclismo il presidente provinciale Enzo Varini e quello onorario Ercole Morselli ed il professionista pavullese Luca Covili della VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva. La Ciclistica Pavullese sarà impegnata con l’organizzazione del Circuito degli Assi per Giovanissimi il 5 maggio sull’impegnativo circuito cittadino che ha visto trionfare campioni come Eddy Mercks e Felice Gimondi,poi l’8 settembre ritornerà la classica Modena - Pavullo per juniores e poi il presidente Mariani ha espresso il suo sogno: il ritorno del classico Giro del Frignano in ricordo del mitico Meo Venturelli, unico modenese in rosa nel dopoguerra e dei fratelli Gabriele e Giordano Giusti.

Elio Giusti