Eva Lechner (foto) ha colto il poker stagionale nell’internazionale di Torino dopo la piazza d’onore di sabato al Giro d’Italia a Cantoria (To), e Gaia Masetti ha debuttato nel ciclocross a Castelletto di Serravalle (Bo) a conclusione di un intenso weekend ciclocrossistico che ha visto protagonisti i team modenesi. La classe non è acqua e la portacolori del Team Ale Cycling Modena ha centrato il quarto successo con la casacca di patron Stefano Belloi confermando la scelta della team manager Milena Cavani di avvalersi della pluricampionessa altoatesina. A Torino l’Ale Cycling ha piazzato al 5° posto la juniores Valeria Terzi che ha preceduto la compagna di colori Alice Pascucci, mentre si sono piazzati al 6° la esordiente Beatrice Trabucchi; tra gli allievi Cristian Vargas (16°),Giulio Baccini (17°) Edoardo Tassi (18°) e Nicholas Scalorbi (19°) hanno colto piazzamenti utili per la partenza nelle prime file ai prossimi tricolori di fine gennaio, infine tra i master ha colto un pregevole bronzo Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano). A completare i risultati della domenica dell’Ale Cycling è arrivata da Verona il primo successo stagionale tra gli juniores per giglio d’arte Marco Bramati. Modenesi in evidenza anche a Castelletto di Serravalle (Bo) dove si disputeranno i tricolori giovanili a fine gennaio con gli atleti diretti da Michele Paletti hanno due vittorie con lo juniores Alex Fratti (A favore del ciclismo) che ha preceduto il compagno di colori Manuel Mutolo e l’allieva Amaranta Concari è salita su primo gradino del podio. Positivo il debutto della fioranese Gaia Masetti: argento tra le elite nella gara open femminile, nella maschile in top ten il vignolese Enrico Benassati.

Andrea Giusti