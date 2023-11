Buon successo del Trofeo Modenese con la terza tappa a Vignola organizzato con la Pol.Olimpia guidata da Massimo Bruzzi ed il Vernia Bike presieduti da Fabio Vernia. Nel Ciclocross 5 i successi modenesi, Giulia Ballestri, Marco Balberini, Remo Bardelli, Stefano Nicoletti e Mimmo Toni.Questi i podi del ciclocross.Women: 1^ Giulia Ballestri (Emiliana Bike) - 2^ Erika Gianni (Bike XP);M1: 1° Filippo Bigi (New Bike) - 2° Enrico Dalpadulo (La Bottega Casinalbo) - 3° Alessio Zoboli (Modena Asd);M2: 1° Marco Balberini (Bic x tutti) - 2° Fabio Piancastelli (Inola) - 3° Alessandro Toni (Argon Hicari);M3:1° Stefano Gozzi (Alapacas)-2° Alessio Copercini (Reggio E.)- 3° Michele Barbolini (Ravonese); M4: 1° Simone Poli (Parkpre) - 2° Luca Verucchi (Team Amig) - 3° Stefano Becchi (NRG Team); M5: 1° Remo Bardelli (Spilla Team Spilamberto) - 2° Andrea Pighini (Parkprè) - 3° Davide Montanari (Spilla Team);M6: 1° Stefano Nicoletti (Emiliana Bike) - 2° Massimo Corti (Hill Cycling) - 3° Enzo Michelini ( BHS); M7: 1° Bruno Spadoni (New Bike) -2° Fausto Fornaciari (Squadrareggio) - 3° Pietro Botti (Sporting Sassuolo);M8: 1° Mimmo Toni( Iaccobike Sassuolo) - 2° Gianfranco Mongardi (Spilla Team) - 3° Giorgio Goldoni (Team Virginia), e questi i vincitori della Mtb.Women: Sara Botti (Argon 18);M1: Fillippo Bigi (New Motor);M2: Matteo Ciocci (Vernia Bike);M3: Eugenio Casati (Sportissimo); M4: Michelangelo Zecchin (Piumazzo);M5: Chiristian Montoro (BHS); M6: Massimo Vernia (Vernia Bike);M7:Fedele Travagliol (New Bike);M8: Loredano Garagnani (Vernia Bike).

Andrea Giusti