Ciclismo. A Camerino tanti ospiti per presentare la manifestazione Terre dei Varano

Illustrata la Tregiorni camerte in programma a giugno: venerdì 21 con la cronoscalata, il 22 con la randonnée e domenica con il Granfondo tricolore. La presentazione si è tenuta nella sala consiliare comunale dove gli ospiti sono stati accolti da Francesco Jajani, presidente dell’organizzatrice Avis - Frecce Azzurre, le cui prime colonne dell’associazione sono i vicepresidenti Gianni Fedeli e Luca Marassi assieme al presidente onorario Sandro Santacchi. Lavoro intenso quello dei promotori, che sorridono al futuro, già premiato dai risultati, come sottolinea il testimonial Luca Panichi, amato e stimato ‘Scalatore in carrozzina’. A dare ragione in anticipo ai promotori sono le cifre delle iscrizioni e le prenotazioni tali da determinare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. La coinvolgente strategia del partenariato e della condivisione ha quale prima voce quella di Anna Menghi, che porta il saluto della Regione Marche. La affiancano il professor Filippo Maggi, portavoce di Unicam, il professor Andrea Spaterna, presidente Parco Nazionale Monti Sibillini, Lino Secchi, presidente Federciclismo Marche, Fabio Romagnoli, delegato Coni Macerata. Importante l’intervento audio-video del tenente colonnello Antonio D’Urso, capo Politiche dello sport – Stato maggiore della difesa. Infine una ventata di giovanile entusiasmo è stata portata dalla voce del ventenne talento di Giulio Pellizzari, il "Gioiellino di Camerino" nel giorno di riposo del Giro d’Italia, all’indomani del protagonismo della tappa regina rosa.

Umberto Martinelli