Ciclismo. A centinaia per la Gran Fondo

Complice anche la bella giornata di ieri, si è registrato un autentico record di iscritti alla Gran Fondo della Versilia. A centinaia di tutte le età si sono presentati alla Cittadella del Carnevale per la partenza della tradizionale rassegna. A fare gli onori di casa e a dare il via alla kermesse, insieme agli organizzatori, anche l’assessore allo sport Rodolfo Salemi (nella foto a sinistra). Una volta la citta la cittadella, i corridori si sono dati battaglia su cinque tratti agonistici cronometrati ( Pedona, Stiava, Orbicciano, Farneta Stabbiano Chiatri, Pitoro ) per il percorso lungo e quattro tratti agonistici cronometrati (Pedona, Stiava, Farneta Stabbiano Chiatri, Pitoro) per il percorso medio. La Gran Fondo della Versilia prevedeva tre percorsi: Passeggiata Ecologica, Medio e Lungo. La manifestazione ha coinvolto i territori comunali di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Pescaglia, Lucca, Massarosa.