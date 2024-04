Ciclismo: a Lastra a Signa aspettando il Tour de France

Lastra a Signa,6 aprile 2014 - In arrivo numerose iniziative in onore della partenza del Tour de France da Firenze. A Lastra a Signa mercoledì prossimo 10 aprile alle ore 17,00 si inaugura la “mostra fotografica di Ciclismo d’epoca” che ritrae con scatti originali selezionati dai soci del club Cupolone Aps tre anni di ciclostoriche. La mostra è curata dal Gruppo Fotografico il Cupolone Aps in collaborazione con la struttura tecnica della “Ciclostorica La Lastrense”. Seguirà dopo la cerimonia di inaugurazione alla presenza del Sindaco di Lastra a Signa Angela Bagni, la presentazione a cura del giornalista di Biciclette d’epoca Marco Pasquini del libro del nipote del campionissimo Learco Guerra, Learco Guerra Jr., presente con il fratello Carlo a illustrare il libro dal titolo “Era Mio NONNO”. Giovedì 11 aprile alle ore 18,30 verrà proiettato invece un filmato a cura di Dimitri Pierattini “Lastra a Signa e la sua Ciclostorica”. La mostra organizzata dal Comune di Lastra a Signa e dal G.S. Tre Emme rimarrà aperta fino al 13 aprile presso la sala consiliare del Comune nel centro storico di Lastra a Signa in orario di apertura dello stesso con ingresso libero. Antonio Mannori