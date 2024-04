Ciclismo, a Pontassieve arrivi in volata - Vincono Scappini, Marini, Postpischl

Pontassieve,7 aprile 2024 - Organizzate dalla società sportiva Aquila di Ponte a Ema e valevoli per il Memorial Tommaso Cavorso e per la Coppa Croce Azzurra, si sono svolte sul circuito della zona sportiva di Pontassieve le tradizionali gare per esordienti e allievi. Circuito senza nessuna difficoltà e come al solito due arrivi a ranghi compatti. Tra gli esordienti (partenza unica) bis stagionale per il fiorentino Laerte Scappini con una volata poderosa, mentre il più bravo tra gli atleti di 13 anni è stato il opisano Tommaso Marini al terzo successo stagionale. Volata di gruppo anche negli allievi dove ha prevalso Filippo Postpischl.

ARRIVO (Esordienti 1° anno): 1)Tommaso Marini (Coltano); 2)Diego De Stefano (Butese); 3)Liberomario Maffei (Coltano); 4)Beoni; 5)Martinelli.

ARRIVO (2° anno): 1)Laerte Scappini (Empolese) Km 24, media km 38,901; 2)Duccio Menici (Fosco Bessi); 3)Mattia Gastasini (Empolese); 4)Guastini; 5)D’Anniballe.

ALLIEVI: 1)Filippo Postpischl (Team Valdinievole) km 44, media km 40,377; 2)Andrea Bonciani (Olimpia Vald.); 3)Massimol Mezzasalma (Coltano); 4)Sanesi; 5)Parigi.