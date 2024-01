Ciclismo, a Siena anche la Gran Fondo Strade Bianche Enel Green Power

Siena, 30 gennaio 2024 - La Città del Palio e soprattutto le strade della provincia e quelle sterrate, non ospiteranno ai primi di marzo solo le due gare in linea (professionisti e donne). Domenica 3 marzo infatti è in programma su di un percorso che ricalca nerella sua altimetria quello delle donne, mosso e ondulato è in programma la Gran Fondo Enel Green Power. Previsti circa 42 km di strade sterrate con 9 settori (alcuni “inediti”) con fondo battuto, e con scarso brecciolino sulla superficie. L'unico tratto non in comune con le corse del giorno prima è il 5°, lungo 9.3 km fino a Monteroni d’Arbia. Anche per l'edizione 2024 della Strade Bianche Crédit Agricole, RCS Sport e Sei Toscana lanciano il progetto Ride Green Strade Bianche, basato sulla raccolta differenziata, che mira a rendere la corsa sempre più sostenibile, attenta all’ambiente e al territorio, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030. “Un’iniziativa – si legge nel comunicato - che si collega al più ampio progetto del Giro d’Italia denominato Ride Green al via da maggio. Riuscire a misurare l’impatto dell’evento in termini ambientali e, di conseguenza, trovare e applicare sistemi di compensazione delle emissioni della CO2 prodotta, rappresenta una delle strade migliori da seguire affinché questo progetto green virtuoso e concretamente sostenibile”.