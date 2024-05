Ciclismo: a Simone Raccani il Memorial Daniele Tortoli

Montalto di Pergine Valdarno (Arezzo)- Finale tutto della Zalf Euromobil Desirèe Fior nella decima edizione del Memorial Daniele Tortoli sulla strade del Valdarno a ricordare un indimenticabile direttore sportivo del ciclismo. Ha vinto Simone Raccani che è riuscito a sganciarsi dal gruppo di testa giungendo al traguardo con appena sei secondi di vantaggio nei confronti degli inseguitori. A completare il successo della formazione veneta il secondo posto di Chesini che ha avuto la meglio su Parravano in un gruppo che la salita verso il traguardo ha frazionato. Alla gara nazionale valdarnese hanno preso il via in 197 dei 216 iscritti. ORDINE DI ARRIVO: 1)Simone Raccani (Zalf Euromobil Désirée Fior) km 171,5, in 4h32’33”, media km 39,093; 2)Cesare Chesini (idem) a 6″; 3)Francesco Parravano (Aran Cucine Vejus); 4)Nicolò Arrighetti (Biesse Carrera); 5)Simone Carrò (Mg KVis Colors For Peace); 6)Nicolò Garibbo (Technipes InEmiliaRomagna); 7Lucio Pierantozzi (Work Service Vitalcare); 8)Andrea Cantoni (Mg KVis Colors For Peace); 9)Raffaele Veneri (Sissio Team) a 10″; 10)Giuseppe De Laurentiis (Aran Cucine Vejus). Antonio Mannori