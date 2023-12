Ciclismo. Ad Albiate si disputa la Coppa d’Europa Under 23. Ci saranno Paletti e la rientrante azzurra Martinoli

Saranno i master ad aprire le ostilità domani a Pieve di Coriano (Mn) con il campionato regionale riservato ai tesserati Uisp. L’appuntamento clou sarà comunque il giorno della Vigilia di Natale ad Albiate (Mb) dove si disputerà una prova di Coppa d’Europa per Under 23 e Juniores.Tanti i gialloblù al via e tra gli Under 23 rientrerà alle gare dopo lo stage con la Bardiani e le relative visite mediche per la preparazione su strada 2024, il 19enne Luca Paletti (foto in basso a sinistra) mentre con lo squadrone dell’Ale Cycling Team del presidente Stefano Belloi saranno ai nastri di partenza la rientrante azzurra Giada Martinoli (foto in basso a destra), Alice Pascucci vittoriosa domenia scosa a Montegranaro ed i serramazzonesi Giacomo Ghiaroni ed Alessandro ingrami. Alla prova di Coppa gareggeranno anche gli atleti diretti da Michele Paletti in casacca ’A Favore del ciclismo’ con il rientrante Matteo Rinaldi assieme a Luca Spezzani, Alex Fratti e Manuel Mutolo. Alla corsa di Albiate riservata agli allievi saranno al via i modenesi Edoardo Tassi, Samuele Boschetti e Marcello Pelloni e tra i master Stefano Nicoletti, Giulia Ballestri(Emiliana Bike), Davide Montanari, Remo Bardelli e Gianfranco Mongardi (Spilla Team Spilamberto). Andrea Giusti