Ciclismo, ai tedeschi del Grenke Auto Eder Bora la cronosquadre dell'Eroica

Castiglione della Pescaia, 18 aprile 2024 – Nell’incantevole scenario di Punta Ala con la cronosquadre ed arrivo a Castiglione della Pescaia, si è aperta la gara a tappe “Eroica Juniores” gara di Coppa delle Nazioni 2024, che si è aperta il 7 aprile scorso in Francia. Si è imposto il sestetto tedesco del Team Grenke-Auto Eder Bora che ha coperto la distanza di km 22,500, in 16'52" alla media oraria di 47,300. Il sestetto composto da Lorenzo Mark Finn, dal danese Clemmensen, dal tedesco Fietzke, dall'irlandese Casey, dal belga Van Damme e dall'austriaco Friedl ha preceduto di 31” i francesi della Decathlon AG2R La Mondiale e di 34” la Nazionale Italiana (Bessega, Montagner, Donati, Viezzi, Proietti Gagliardoni, Rosato). Al via di questa attesissima gara gli atleti di 17 e 18 anni, 165 i corridori che si sfideranno fino a domenica 21 aprile sulle strade, spesso bianche, delle province di Grosseto, Arezzo e Siena con conclusione a Chiusdino. Al via 28 squadre di cui 17 squadre nazionali: Austria, Belgio, Italia, Francia, Germania, Georgia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Stati Uniti d'America, Ucraina, Ungheria. In gara anche 7 squadre europee di club: Decathlon Ag2R La Mondiale (FRA), Fensham Hoves Mas Design (GBR, Jegg Dir Academy Visma (OLA), PC BAix Ebre (SPA), Team Grenke Auto Eder (Bora) GER), Team Alta Austria (AUT), Team Veleka (CZE). Infine all’Eroica anche il Team Vangi Il Pirata Sama Ricambi di Calenzano, e tre rappresentative regionali: Lombardia, Sicilia, Toscana. La nostra regione schiera Gerolamo Manuele Migheli, Davide Bufalini, Giulio Pavi Degl’Innocenti, Damiano Petri, Riccardo Del Cucina e Aldo Fejzaj, mentre la Nazionale Italiana guidata dal CT Dino Salvoldi è formata da: Andrea Donati, Giacomo Rosato, Stefano Viezzi, Andrea Bessega, Andrea Montagner, Mattia Proietti Gaiardoni. ORDINE DI ARRIVO (Cronosquadre): 1)Team Grenke Autop Eder Bora Km 22,500, media km 47,300; 2)Decathlon AG2R La Mondiale U19 a 31”; 3) Nazionale Italia a 34”; 4)Olanda a 39”; 5)Belgio a 43”; 6)Spagna a 48”; 7)USA a 1’08”; 8)PC Baix Ebre a 1’22”; 9)Austria a 1’24; 10)Norvegia a 1’28”. Nel pomeriggio di oggi 18 aprile la seconda semitappa con partenza alle 15,30 da Castiglione della Pescaia dove è previsto anche l’arrivo.