Ciclismo. Aleotti e Covili in evidenza a Maiorca

I professonisti modenesi Aleotti e Covili in evidenza nella Challenge di Maiorca che si conclude oggi con il Trofeo Palma,mentre a Castelletto di Serravalle (Bo) si chiude la stagione del ciclocross con l’assegnazione delle maglie tricolori per esordienti e allievi sia maschili che femminili.Nelle due frazioni più impegnative Giovanni Aleotti e Luca Covili (GF Group Bardiani) hanno dimostrato di esser già in buona condizione.Infatti nel Trofeo Serra de Tramuntada il 24enne finalese della Bora Hansgroe dopo aver scremato il gruppetto dei fuggitivi per lanciare il compagno di squadra Valsov, terminato poi secondo all’arrivo, ha concluso 11° sprintando con il gruppo degli inseguitori, tra i quali il pavullese Covili che conquistato un pregevole 15° posto. Ieri nella prova del Maiorca hanno concluso con il gruppo dei migliori Aleotti (24°) e Covili (36°). Dalla strada al ciclocross giovanile con i tricolori in corso di svolgimento ai confini del modenese a Castelletto di Serravalle(Bo) che sono iniziati con la disputa della prova Team Relay per società dominato per il secondo anno consecutivo dai lombardi del Guerciotti Salus Develompment,con l’Ale Cycling Team Modena che ha concluso all’8° posto con 64 team al via.Oggi saranno assegnate le maglie individuali con i team di matrice modenesi l’Ale Cycling diretto da Milena Cavani tra gli allievi 1° anno con Nicholas Scalorbi,tra quelli del 2° anno con Stefano Cavalli e tra le allieve con Jolanda Sambi che possono lottare per entrare nella top five mentre le maggiori speranze per il tem diretto da Michele Paletti sono affidate all’allieva 2° anno Valentina Bravi e tra gli esordienti a Lonzo Manfredi.

Andrea Giusti