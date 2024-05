Ciclismo. Aleotti e Covili migliorano al Giro

I modenesi Aleotti e Covili ancora protagonisti al Giro d’Italia al termine della terza tappa che si è conclusa a Fossano. Si è imposto il belga Merlier sull’italiano Jonathan Milan, ma è stata una tappa che nella parte centrale aveva diviso il gruppone in tre tronconi e sia Aleotti che Covili sono riusciti a non farsi sorprendere giungendo al traguardo con coloro che si sono giocati la vittoria migliorando la pregevole prestazione di domenica ad Oropa. Il 27enne pavullese della VF Group è 30° nella classifica generale e precede proprio il 24enne finalese della Bora Hansgroe, 11° tra i Giovani under 25. Alla conferenza stampa Covili ha dichiarato: "Mi sento bene e spero di migliorare tappa dopo tappa centrando la fuga buona". Nessuna vittoria e tanti piazzamenti per le giovani promesse gialloblù. A Gussola (Mn) hanno concluso nella top ten le gemelle Martina (4^) ed Alessia (9^) Orsi,mentre tra gli allievi a Zola Predosa è giunto 6° Edoardo Tassi e lo juniores Armin Caselli (Team Paletti) 8° nell’internazionale a Reda di Faenza.

Andrea Giusti