Ciclismo. Aleotti è tredicesimo a Valencia. Bramati quindicesima al mondiale

Giovanni Aleotti ha concluso al 13° posto nella classifica generale assoluta alla Valenciana che si è conclusa a Valencia con la vittoria a sorpresa dell’ultima tappa dello statunitense Will Barta. Per il 24enne finalese della Bora Hansgroe anche nello sprint del gruppo ha dimostrato di essere in grande condizione in questo avvio di stagione e la quarta piazza della classifica finale dei Giovani lo ripaga solo in parte del grande lavoro svolto a favore del compagno di squadra Vlasov che ha conquistato il terzo gradino del podio assoluto. La Valenciana ha visto protagonista il Team VF Group Bardiani di patron Vincenzo Oliva con la vittoria di Alessandro Tonelli che ha indossato la maglia di leader per tre tappe e concludendo al 4° posto nella classifica assoluta.

A Tabor nella repubblica Ceca sull’impegnativo tracciato reso difficolti per le asperità del terreno reso duro dal fangio e ghiaccio la portacolori dell’Ale Cycling Team Modena, Lucia Bramati (foto) ha concluso con una pregevole 15a piazza a conclusione della sua prima stagione dove ha indossato la casacca di patron Stefano Belloi e della t.m.Milena Cavani. La figlia d’arte ha indossato più volte la maglia azzurra conquistatndo ben 5 vittorie nelle gare nazionali. A Soliera presso la Polivalente la Ciclistica Sozzigalli fondata nel 1974 da Giancarlo Lugli ha festeggiato le nozze d’oro ricevendo l’attestato dalla federciclismo nazionale dal cavalieri Adriano Roverselli presidente della commissione benemerenze FCIA significare l’importanza dell’avvenimento erano presenti Cristina Zambelli vicesindacco di Soliera,l’assessore allo sport di Bomporto Ilenia Malavasi,il presidente regiobake Alessandro Spada,il provinciale Enzo Varini, quello onorario Ercole Morselli.

Andrea Giusti