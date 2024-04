Ciclismo. Alessia Orsi terza nella gara di Trento

Terzo gradino del podio per l’allieva carpigiana Alessia Orsi con la gemella Martina che ha concluso al 5° posto in quel di Dro (Trento), mentre il promettente juniores modenese Armin Caselli ha colto una pregevole settima piazzata nella gara nazionale di Camignone (Brescia). Il ventenne professionista modenese del Team VF Group è giunto ancora con il gruppo dei migliori nella quinta tappa del Giro della Turchia che oggi prevede la tappa più impegnativa. Nel Trofeo Liberazione per master Uisp che si è svolto in una fredda mattinata sul circuito del Parco Enzo Ferrari, l’assessore allo sport Grazia Baracchi ha consegnato le maglia ai neo campioni provinciali W2: Erika Gianni,M1: Alessio Corradi,M2: Fabio Castellini;M3: Davis Alessandri;M4: Aloscia Riccobaldi;M5: Luca Simonini;M6:Michele Vezzali;M7: Eugenio Iaccarino;M8: Maurizio Troise; A Maranello tra i Giovanissimi in evidenza Flavio Mattia Richeldi e Francesco Mattioli (Cicl,Maranello) e Luca Gaetti (Iacobike Sassuolo).

A.Giusti