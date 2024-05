Ciclismo allieve. Lo sprint di Maria Acuti. In Toscana il quinto sigillo

La Toscana dopo le Marche. Maria Acuti (al centro nella foto) conquista anche il Gran Premio città di San Miniato, nel Pisano, per la categoria donne allieve a due settimane dal trionfo di Corridonia in provincia di Macerata. Per la giovane atleta del Velo Club Sovico è la quinta affermazione in stagione. Acuti sta dimostrando di essere una ciclista completa: a cronometro (è la campionessa lombarda in carica), in salita e allo sprint. In questa occasione si è imposta per distacco (4’’).

Tra le primi dieci compaiono anche tre maglie rosse della società Cesano Maderno, che sono quelle di Vivienne Cassata (sesta), Emma Colombo (settima) e Paola Zucca (ottava).

Tra gli esordienti da sottolineare il terzo posto di Elisabetta Ricciardi del Gruppo Sportivo Cicli Fiorin.

Dan.Vig.