Ciclismo allieve. Super Maria Acuti. È campionessa della cronometro

Vola Maria Acuti a Gussola, nel Cremonese, dove conquista la maglia di campionessa lombarda a cronometro della categoria allieve. Grande prestazione per la giovane atleta del Velo Club Sovico che conferma le sue doti di specialista delle corse contro il tempo. Acuti ha infatti coperto la distanza di 7,7 chilometri in 9 minuti e 59 secondi anticipando di 6 secondi la veneta Linda Rapporti e di 25 la romagnola Alessia Orsi. Acuti, 15 anni originaria di Ostiglia nel Mantova, si fregia dunque del titolo regionale regalando una grande soddisfazione ai colori della società di Sovico presieduta da Maurizio Canzi. Nella medesima prova c’è anche da registrare la decima posizione di Nicoletta Berni, del gruppo sportivo Cicli Fiorin, che chiude con un gap di 51 secondi. Oltre alle allieve hanno gareggiato le donne esordienti. Quarto posto per Isabel Di Sciuva (Fiorin) la quale taglia il traguardo a 14 secondi dalla trevigiana Matilde Carretta (Young Team Arcade) vincitrice con un tempo finale di 10 minuti e 33 secondi. Nella top dieci figurano inolre le brianzole Anna Caccia (quinta), Elisabetta Ricciardi (sesta) quindi Irene Pancheri, Giulia Lombardi e Nicole Bracco (tutte del Cesano Maderno) ottava, nona e decima rispettivamente. Dan.Vig.