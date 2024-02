Ciclismo Allievi. Biassono versione 2024. Dal fuori strada arrivano. Armanasco e Pesenti

Sono undici i corridori che compongono la squadra allievi dell’Unione sportiva Biassono per la stagione 2024. A guidare i ragazzi dall’ammiraglia sarà il tecnico Paolo Brugali, che ha allestito un gruppo competitivo e in grado di recitare un ruolo di primo piano. Insieme ai confermati, la società ha voluto fortemente inserire Raffaele Armanasco e Simone Pesenti, entrambi provenienti dal fuori strada, ma dotati di ottime qualità anche per le competizioni su strada. Armanasco si è già messo in bella evidenza nella gara di Ciclocross in cui ha conseguito ottimi risultati tra cui il decimo posto nel Campionato italiano a Castelletto di Serravalle nel Bolognese. La rosa è inoltre composta da Davide Gileno (nella foto), Achille Bellato, Fabio Carbone, Filippo Colella, Riccardo Farias, Giacomo Genghini, Davide Licari, Pietro Lucini e Alessandro Velludo. L’esordio in gara potrebbe avvenire in occasione della Coppa Cei in Toscana, che il Biassono ha vinto lo scorso anno con Achille Pozzi.

Dan.Vig.