Ciclismo Allievi. Colella trionfa a Caracalla

Sventolano i colori della Brianza sulla capitale Roma. Belliissima affermazione di Filippo Colella nel Gran Premio della Liberazione classica nazionale per la categoria allievi che, ieri, si è svolta nello scenario del Circuito delle Terme di Caracalla. Il quindicinenne di Veduggio con Colzano, portacolori dell’Unione Sportiva Biassono, è sfrecciato vittorioso davanti al compagno di fuga Mattia Chinellato atleta di Latina della formazione abruzzese della Logistica Ambientale Spezia Bike. I due fuggitivi hanno dato scacco matto al gruppo nelle tornate conclusive e in perfetta armonia hanno raggiunto il traguardo finale a giocarsi la vittoria. Chiude il podio la terza posizione del figlio d’arte Luciano Gaggioli toscano del Team Valdinievole mentre l’altro portacolori del Biassono, Davide Gileno si piazza al decimo posto. Grande avvio di stagione per il promettente Colella che sotto la direzione di Paolo Brugali si è finora espresso a grandi livello. Per il brianzolo si tratta infatti della seconda vittoria dopo il trionfo ottenuto a Calcinato, nel Bresciano, nel giorno di Pasqua. Alle due affermazioni si aggiungono la terza posizione di Graffignana, la settima nella Coppa Cei di Monte San Quirico, in Toscana, e l’ottava a Donoratio giovedì 25 aprile.

Dan.Vig.